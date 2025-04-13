Пьяный гид во Вьетнаме отругал туристку за обезьяньи царапины

Российская туристка поехала во Вьетнам, но в первый же день отпуска попала в неприятности. Сначала на нее напала обезьяна, затем пьяный гид. Туркомпания возложила ответственность на сотрудников местного отделения, сообщил Telegram-канал Shot .

Приехав в Нячан, девушка из Курска записалась на экскурсию на остров Орхидей. После обеда туристов отвезли посмотреть на кормление обезьян. Одна из самок набросилась на россиянку и расцарапала бок.

Гид к тому моменту уже еле стоял стоял на ногах, потому что выпил ром с другими туристами. В ответ на просьбу помочь он лишь обругал россиянку.

Врачи местной больницы сделали ей укол от бешенства и дали антибиотики. Представители туркомпании, которая организовала экскурсию, заявили, что недосмотр на совести местных коллег. Пострадавшая решила не подавать жалобу, потому что чувствует себя нормально.

Ранее автопутешественник пожаловался, что из-за российского паспорта его не пустили в Эквадор. До этого мужчина объехал 86 стран на УАЗ-452.