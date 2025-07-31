«Первый раз слышу»: что российские туристы могли принять за аллергию на море

Telegram-канал Shot сообщил, что врачи в Турции, Египте и на Мальдивах все чаще ставят россиянам диагноз «аллергия на море». 360.ru связался с собеседниками из этих стран, чтобы прояснить ситуацию.

По информации канала, туристы, искупавшись в море, жалуются на одни и те же симптомы — покраснения и зуд.

Эксперт по туризму Наталья, живущая и работающая в Анталье, рассказала, что причина аллергии может быть любой: солнце, морская вода, питание, насекомые и так далее. При этом она отметила, что у своих туристов не замечала реакции на воду.

«Мы сейчас в Турции, но у нас такого нету. Нас несколько человек, и ни у кого ничего подобного», — добавила одна из отдыхающих.

Собеседница 360.ru Олеся, находящаяся в Египте, заявила, что у нее на коже бывает раздражение из-за морской соли, но аллергии ни у нее, ни у друзей не было.

Живущая на Мальдивах Екатерина заявила, что первый раз слышит об аллергии на воду.

«Я вот только что с экскурсии вернулась, все хорошо», — добавила она.

Российский союз туриндустрии официально сообщил, что не получал таких сообщений ни от туристических, ни от страховых компаний, и призвал СМИ опираться на официальные данные.

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