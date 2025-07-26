Сегодня 18:20 Нашествие медуз и жара. Какие страны стали опасными для отпуска 0 0 0 Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Путешествия

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Если к выбору места отдыха отнестись несерьезно, то можно испортить себе весь отдых и даже попасть в неприятности. О том, какие места этим августом лучше обходить стороной — в материале 360.ru.

Таиланд и Камбоджа — не лучший вариант Этим летом начался вооруженный конфликт между двумя популярнейшими у туристов странами Юго-Восточной Азии: Таиландом и Камбоджей. Стоит отметить, что боевые действия разворачиваются на границе, далеко от популярных туристических направлений, однако ситуация может ухудшится. Если вы уже купили тур и происходящее в регионе вас не пугает, рекомендуется следить за обновлениями от МИДа, местных дипломатических миссий и АТОР. Путешественникам, которые не хотят рисковать, лучше пока не ехать в эти две страны, и отложить посещение храмового комплекса Анкор Ват или храмов в Бангкоке на другой раз.

Фото: Soeren Stache/ZB / www.globallookpress.com

Страны с аномальной жарой Зачастую россияне едут за рубеж, чтобы поплавать в море и погреться на солнце, однако этим летом в ряде государств погода будет аномально жаркой. Экстремальные температуры прогнозируют, например, на побережье Красного моря: в Хургаде столбики термометров поднимутся до 39 градусов, а в Шарм-эль-Шейхе — почти до 40. Слишком жарко будет и у берегов Средиземноморья. В Луксоре температура днем может достигать 44 градусов, поэтому туристы рискуют получить солнечный удар во время экскурсий. Аномальную погоду фиксируют и в некоторых регионах Турции. «Климатический апокалипсис» в августе накроет Измир, районы Газиантепа, Хатая, Айдына, Шанлыурфа и Маниса.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Странные медузы напугали туристов Сомнительным местом для отдыха этим летом стал и Тунис. По данным Telegram-канала Shot, российские туристы обратили внимание, что море заполонили странные синие медузы. Они не только пугающе выглядят, но и могут сильно ужалить. После контакта с этими морскими обитателями человек получает ожог, тошноту и головокружение. Также путешественники жалуются на кашель, высокую температуру и одышку. Еще одной неподходящей для летнего отдыха страной стала Куба. В это дружелюбное латиноамериканское государство хорошо лететь зимой или в начале лета, но в августе там начнется сезон ураганов, который продлится до октября. В этот период на острове ожидаются проливные дожди, наводнения и штормовой ветер. При угрозе ураганов туристам приходится сидеть в отелях, так как выходить в город и на пряжи нельзя. Трудности возникают и с перелетом — многие рейсы попросту отменяют.