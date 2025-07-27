Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьева

Из аэропорта Шереметьево вылетел первый прямой рейс из Москвы в Пхеньян. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Полет выполняет авиакомпания Nordwind на Boeing 777‑200ER, рассчитанном на 440 пассажиров. Время в пути составит восемь часов пять минут, прибытие в столицу КНДР запланировано на 9:00 по местному времени.

В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР. Продажа билетов стартовала 18 июля, их цена начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс из Пхеньяна в Москву запланирован на 29 июля.

Как уточнили в Минтрансе, в дальнейшем перелеты будут выполняться раз в месяц, чтобы обеспечить устойчивый спрос и загрузку самолетов.

Сейчас между Владивостоком и Пхеньяном трижды в неделю летают рейсы авиакомпании Air Koryo. Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года после пандемии COVID‑19, но билеты в Пхеньян ранее продавались только в составе экскурсионных туров.

Российские туристы, уже побывавшие на новом курорте Вонсан‑Кальма, отмечают высокий уровень сервиса и вежливость персонала.