«Ожидаем». Шри-Ланка подготовилась к наплыву россиян после отмены виз

РИА «Новости»: в Шри-Ланке ждут наплыва туристов из России после отмены виз

Фото: Unsplash

Посольство Шри-Ланки рассчитывает, что после отмены виз в страну хлынет поток российских туристов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ожидаем», — ответили в посольстве на вопрос о том, надеются ли они на увеличение числа туристов из России.

Шри-Ланка с 1 октября откроет безвизовый въезд в страну для путешественников из 35 государств, в том числе России. Пока у эксперимента нет даты завершения, безвизовый въезд могут оставить навсегда. Эксперты ожидают, что в 2025 году страну посетят около 2,5 миллиона туристов.

Вице-президент союза туриндустрии Юрий Барзыкин предупредил россиян, что в Шри-Ланке постоянно то накаляется, то успокаивается социально-политическая обстановка. Но страна имеет очень большой историко-культурный потенциал, интересны ее продукты и культурные ценности.

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