Россиянам разрешили въезжать на территорию Шри-Ланки без визы с 1 октября 2024 года. В беседе с Общественной Службой Новостей свое мнение по этому поводу высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что в стране постоянно то накаляется, то успокаивается социально-политическая обстановка. Однако государство имеет очень большой историко-культурный рекреационный потенциал, добавил эксперт.

По его словам, Юго-Восточная Азия в целом является востребованным направлением. Интерес представляют различные продукты и культурные ценности.