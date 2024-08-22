Турэксперт Барзыкин: Шри-Ланка — место с большим историко-культурным потенциалом

Россиянам разрешили въезжать на территорию Шри-Ланки без визы с 1 октября 2024 года. В беседе с Общественной Службой Новостей свое мнение по этому поводу высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что в стране постоянно то накаляется, то успокаивается социально-политическая обстановка. Однако государство имеет очень большой историко-культурный рекреационный потенциал, добавил эксперт.

По его словам, Юго-Восточная Азия в целом является востребованным направлением. Интерес представляют различные продукты и культурные ценности.

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики

Из студий в частные дома. Как поддержка ИЖС повлияет на жизнь россиян

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте