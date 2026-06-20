Отреставрированному дворцу Шереметевых в селе Высоком нашли новое применение

Реставрация дворца Шереметевых в селе Высоком в Смоленской области подошла к концу. В нем откроются музей и возможность проводить бракосочетания. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил ИС «Вести» .

«Дворец отреставрирован, а внутри будет музей. <…> Все сошлись во мнении, что здесь правильно было бы организовать бракосочетание, чтобы могли приезжать молодые пары, строить свое будущее», — рассказал он.

Для организации свадеб доступен не только сам дворец Шереметевых, но и церковь. Володин заявил, что это наполнит стены новым содержанием.

Практически все отреставрированные здания, по его информации, заняты колледжем, там идет учебный процесс. Возможность проводить церемонию бракосочетания привлечет в Высокое больше гостей.

Ранее реконструкция началась во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове. К концу 2026 года памятник архитектуры обновят.