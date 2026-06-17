Дворец торжеств в Серпухове откроют после реконструкции в 2026 году

В Серпухове продолжается реконструкция Дворца торжеств «Центральный». Ход работ на объекте проверили представители администрации и общественности вместе с подрядчиком.

17 июня на площадке Дворца торжеств «Центральный» прошел рабочий выезд главы городского округа Серпухов Алексея Шимко. Вместе с ним состояние объекта оценили представители общественности и подрядной организации. Участники обсудили текущие этапы и темпы выполнения работ.

Сейчас на объекте ведется демонтаж старых чердачных перекрытий над входной группой. В помещениях санузлов специалисты вручную подготавливают участки стен под установку новых несущих конструкций. Параллельно организован вывоз строительного мусора на специально отведенную площадку, работы ведутся без остановки процесса реконструкции.

Объект относится к памятникам архитектуры, поэтому особое внимание уделяется сохранению его исторического облика. При этом здание планируется полностью обновить с точки зрения инженерных систем и внутреннего устройства. В проект включены современная вентиляция, кондиционирование и новая система отопления, что позволит адаптировать пространство под актуальные требования.

По плану к концу 2026 года здание изменит свой облик и функциональное наполнение. Обновят кровлю, фасад и внутренние помещения, при этом сохранят архитектурные особенности, которые формируют историческую ценность объекта.

«Наша задача — сохранить исторический облик здания и одновременно обеспечить его современное и удобное использование для жителей округа», — отметил глава округа Алексей Шимко.