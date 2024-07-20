Отравление газом в турецком отеле довело семью россиян до судорог и обмороков

Госпитализацией закончился отдых в пятизвездочном турецком отеле Sealight Resort для приехавшей на отдых семьи из России. По предварительному диагнозу врачей, туристы отравились неизвестным газом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Осторожно новости» рассказал отец семейства.

Он пояснил, что в минувший четверг, 18 июля, вместе с женой проснулся в гостиничном номере с сильной головной болью. В самом тяжелом состоянии оказался ребенок, который упал в обморок, а потом начал биться в судорогах.

Собеседник канала добавил, что в больницу семью увезла бригада скорой помощи. В приемном покое он увидел других постояльцев отеля, а также сотрудников гостиницы. Поступивших пациентов врачи подключили к системе подачи кислорода и поставили капельницы.

Для окончательной постановки диагноза врачи взяли на анализ кровь и пункцию. По мнению медиков, причиной стало отравление газом. При этом мужчина отметил, что никакого запаха в номере не было, а медики не стали объяснять, о каком веществе идет речь.

Турист добавил, что к вечеру семью отпустили после улучшения состояния. Но когда они прибыли к гостинице, там находились сотрудники полиции. Часть постояльцев вместе с пострадавшей семьей уехали в другие отели. Администрация полностью компенсировала убытки. Мужчина опасается вероятных последствий для здоровья после отравления.

Турецкие повара призвали российских туристов не брать со шведского стола в гостиницах десерты и готовые напитки. Они пояснили, что для их приготовления часто используют некачественные и дешевые продукты, маскируя недостатки большим количеством сахара. Кроме того, под видом свежевыжатых соков часто подают разведенные водой порошковые экстракты.