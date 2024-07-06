Отели во Вьетнаме оказались дешевле, чем в Ростове-на-Дону

Летом самые низкие цены по России установили в отелях Ростова-на-Дону, Смоленска и Уфы, а за границей — во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Результаты исследования сервиса OneTwoTrip опубликовало РИА «Новости» .

Аналитики проанализировали цены на номера в трехзвездочных отелях с июля по сентябрь. В Ростове-на-Дону, Смоленске и Уфе можно остановиться в среднем за две, 2,1 и 2,3 тысячи в сутки. Размещение в Астрахани обойдется от 2,4 тысячи рублей, в Краснодаре, Перми и Твери — в 2,5 тысячи.

За границей нашли варианты еще дешевле. В отелях того же класса в Дананге примут за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Бангкоке — за 1,4 тысячи, в Куте — за 1,5 тысячи. В Ханое можно заночевать за 1,6 тысячи рублей, на Пхукете — за 1,8 тысячи, в Куала-Лумпуре — за две тысячи.

Популярным у россиян курортом остался Крым. За полгода там побывали два миллиона туристов.