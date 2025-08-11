Отдых в Лазаревском разочаровал российскую путешественницу

Туристка Рысь: вместо Лазаревского лучше доплатить за Адлер или Хосту

Российская туристка назвала популярный курорт Лазаревское «деревней» и пообещала никогда туда не возвращаться. Об этом она рассказала изданию Интересная Россия .

Туристка Алеся Рысь выбрала этот сочинский поселок для отдыха из-за его популярности среди черноморских курортов. Ранее женщина уже посещала Адлер и Хосту.

Узкая переполненная набережная и тесные лежаки на пляже стали первым разочарованием туристки.

Она также отметила неудобный галечный заход в воду и трехчасовую дорогу из аэропорта с пробками. Путь до Сочи и Красной Поляны оказался, по мнению женщины, тоже слишком долгим.

Местная кухня не впечатлила женщину ни качеством, ни порциями, ни ассортиментом. Цены в заведениях показались туристке завышенными.

Развлекательная инфраструктура поселка также не оправдала ожиданий отдыхающей. Достопримечательности показались не стоящими внимания, а тематический парк Лазаревского показался ей слишком скромным.

При этом женщина отметила, что проживание в отеле обошлось недорого, но и сервис оставил желать лучшего. В течение пяти дней в номере не проводили уборку и не меняли постельное белье.

В итоге, по мнению Алеси, лучше переплатить за отдых в Адлере или Хосте, чем ехать в Лазаревское.

