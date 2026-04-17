«Островок»: жители Москвы выбирают внутрироссийские направления на майские праздники в 2026 году

Согласно исследованию сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении «Москвы 24» , жители Москвы чаще выбирают внутрироссийские направления на майские праздники в 2026 году. На них приходится 73% бронирований.

Аналитики отмечают, что среди москвичей популярны как курортные направления, так и крупные туристические центры. В топ-10 самых востребованных направлений на майские праздники входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сочи, Смоленск, Волгоград и Зеленоградск.

Отмечается, что большинство путешественников из Москвы отправляются в поездки парами без детей — на долю таких отдыхающих приходится больше половины бронирований (52%).

При бронировании размещения по России на майские праздники жители Москвы чаще всего выбирают апартаменты — на них приходится 29% бронирований.

Средняя стоимость ночи в выбранном жилье на майские по России составляет 6 500 рублей — на 5% выше, чем в 2025 году.

Каждое четвертое бронирование у жителей Москвы приходится на зарубежные направления — их доля составляет 27% от всех бронирований. Москвичи отдают предпочтение странам ближнего зарубежья, азиатским направлениям и европейским странам, которые продолжают выдавать визы россиянам. В топ-10 входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Армения, Грузия, Италия, Япония, Китай, Казахстан и Таиланд.

Средняя стоимость ночи по зарубежным направлениям на майские составляет 9 800 рублей — на 3% ниже год к году.