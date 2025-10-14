OneTwoTrip зафиксировал рост интереса к поездкам на длинные ноябрьские выходные

Сервис OneTwoTrip заявил о росте интереса к поездкам на длинные ноябрьские выходные. Количество бронирований отелей на период с 2 по 4 ноября увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщил RT .

По мнению аналитиков, основным фактором роста стала продолжительность выходных, ведь День народного единства выпадает на вторник, а понедельник, 3 ноября, переносится на рабочую субботу. Многие начали готовиться к ноябрьским каникулам заранее.

Внутренний туризм укрепил позиции: доля поездок по России выросла на 27% и достигла 46,2%. Среди российских направлений лидирует Санкт-Петербург, за ним следуют Москва и Калининград.