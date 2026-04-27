OneTwoTrip: Санкт-Петербург стал лидером среди внутренних направлений для отдыха в майские праздники

Аналитики проанализировали данные о бронированиях гостиничных номеров на период с 1 по 11 мая и выяснили, что почти половина поездок россиян приходится на рабочие дни с 4 по 8 мая. Об этом сообщает RT .

Согласно информации, предоставленной сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, Санкт-Петербург стал лидером среди внутренних направлений по доле поездок, охватывающих рабочие дни. В 62,5% заказов на поездки в Северную столицу присутствуют даты между праздниками. Эксперты уточнили, что следом идет Москва, а замыкает тройку лидеров Казань.

Специалисты также отметили, что ровно половина путешественников, направляющихся в Калининград, Адлер, Сочи, Краснодар, Эстосадок и Екатеринбург, предпочитают продлить свой отдых, захватив несколько рабочих дней.

При поездках за рубеж доля тех, кто берет дополнительные выходные, выше. Например, среди отдыхающих, которые отправляются в Турцию и Японию, 85% задержатся там как минимум на один рабочий день между праздниками.

«Второе место занимает Китай, а третье — Белоруссия», — заключили в компании.