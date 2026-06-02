OneTwoTrip: Петербург и Москва вновь стали лидерами направлений для путешествия россиян на июньские праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования отелей на длинные июньские выходные и определили наиболее популярные направления в России. Результаты исследования получил сайт RT .

Количество бронирований отелей на предстоящие праздники осталось на уровне прошлого года, сообщили специалисты. Санкт-Петербург продолжает оставаться самым популярным направлением — там планируют провести время 16,9 % российских туристов.

Москва заняла второе место с 10,7% отдыхающих. За ними следуют Нижний Новгород (6,4%) и Казань (6,3%).

Эксперты отметили, что настоящим открытием сезона стал Эстосадок (курорт Красная Поляна), который планируют посетить 4% россиян.

Также аналитики выделили города, интерес к которым значительно изменился по сравнению с прошлым годом. Лидерами по росту популярности стали Иваново, Новосибирск, Серпухов, Эстосадок и Коломна. Среди городов с наибольшим падением спроса оказались Выборг, Сергиев Посад, Воронеж, Рязань, Саратов, Рыбинск, Кисловодск и Чебоксары.