OneTwoTrip: Москва и Петербург стали самыми популярными маршрутами для отдыха россиян в ноябрьские праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили ранние бронирования отелей с 1 по 4 ноября и выяснили, где россияне планируют отметить День народного единства. RT ознакомился с результатами исследования.

По данным экспертов, средняя продолжительность путешествий по стране в праздничные дни составит четыре дня.

«Среди направлений лидирует Санкт-Петербург: за год Северная столица стала популярнее почти в три раза и уже получила 20,7% отельных заказов», — отмечается в исследовании.

Москва, с долей 17,2%, заняла второе место и также демонстрирует рост спроса на треть. В Адлере (доля 8%) и Сочи (5,7%) отдых планируют меньше россиян — на 18 и 25% соответственно. Калининград (доля 4,6%) также вошел в топ-5, спрос на жилье там за год остался практически неизменным.