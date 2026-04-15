OneTwoTrip: более 60% россиян, планирующих путешествия на майские праздники, будут отдыхать в РФ

Чуть более трети россиян, планирующих путешествия на майские праздники, выберут отдых за границей. При этом свыше 60% предпочтут остаться в пределах страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали бронирования отелей на период с 1 по 11 мая 2026 года и сравнили их с данными прошлого года. Выяснилось, что распределение спроса между внутренним и выездным туризмом в 2026 году повторяет показатели 2025 года: 64% заказов приходится на Россию, а 36% туристов отправятся за рубеж.

Российские туристы продолжают активно интересоваться поездками по стране. В этом году они планируют более короткие поездки и выбирают варианты размещения со средней стоимостью суточного проживания в 10,5 тысячи рублей. Среди популярных городов России по доле бронирований — Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород и Калининград.