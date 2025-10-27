Турэксперт Адамушкина рассказала, что россияне чаще всего бронируют новогодние туры в Турцию, Египет и ОАЭ

Граждане России активно выбирают зарубежные туры на Новый год. Среди популярных направлений — Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Мальдивы. Об этом рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам эксперта, средняя стоимость тура на двоих составляет около 200 тысяч рублей. Туроператоры уже запустили чартерные программы на популярные курорты, такие как Пхукет, Самуи и Фукуок.

Адамушкина рекомендовала не откладывать бронирование, так как к концу ноября прямые перелеты на популярные направления практически исчерпываются, а цены вырастают на 25–30%.