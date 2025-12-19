На Мальдивах начали принимать оплату картами «Мир»

Российские карты «Мир» начали принимать на Мальдивах для оплаты услуг в отелях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Туристы рассказали, что расплатились отечественными картами в одном из четырехзвездочных отелей на островах. Комиссия за операцию составила 3%.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что информации о скором подключении новых туристических стран к картам «Мир» пока нет. Отдыхающим посоветовали планировать поездку за рубеж, ориентируясь на другие инструменты оплаты.

До этого на Мальдивах принимали российские карты только с китайской системой UniPay. «Мир» сейчас доступен благодаря сервису ClickPay с поддержкой рублевых карт.

В Ассоциации туроператоров России отмечали, что отдыхающие в отелях на Мальдивах туристы могут использовать QR-код для оплаты вместо банковских карт и наличных.