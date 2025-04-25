Новые правила въезда в Таиланд. Что изменится с 1 мая

Правительство Таиланда ввело с 1 мая 2025 года новые правила въезда для россиян

При въезде в Таиланд пограничники попросят у россиян электронную миграционную карту Thailand Digital Arrival Card. Нововведение начнет действовать с 1 мая, сообщила пресс-служба аэропорта Красноярска.

Оформить TDAC можно в интернете не раньше, чем за три дня до вылета. Для этого придется заполнить анкету с вопросами о цели визита, месте проживания в Таиланде, профессии, указать номер загранпаспорта, дату рождения, мобильный телефон и данные рейса.

Готовую карту попросят в зоне погранконтроля. Предъявить ее можно в распечатанном виде или со смартфона.

Таиланд вошел в пятерку самых популярных круглогодичных направлений отдыха у россиян. Средний чек на двоих в 2024 году составил 218,1 тысячи рублей. Абсолютным лидером осталась Турция, на которую пришлась половина всех бронирований на предстоящий летний сезон.