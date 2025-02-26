Турэксперт Горин: Турция занимает половину всех летних бронирований у россиян

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился наблюдениями о восстановлении международного туризма и выделил наиболее популярные направления для выезда за границу. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил значительный рост туристических потоков в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также приблизительное возвращение Турции к допандемийным показателям. Страна, по его словам, занимает половину всех летних бронирований у россиян.

Горин также указал на растущий интерес к поездкам в Китай, особенно на остров Хайнань. Сохраняется высокая популярность Вьетнама, Шри-Ланки, Мальдив, Индонезии и Египта, чему способствует увеличение количества авиарейсов.