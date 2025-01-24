«Никакой трагедии»: турагенты заявили о возможности обойтись без отдыха в Анапе

«Газета.ru»: туристы в 2025 году смогут найти другие курорты на замену Анапе

Неспособность Анапы принять туристов летом 2025 года не станет катастрофой для отрасли, поскольку есть альтернативы. Об этом сообщил изданию «Газета.ru» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что городские пляжи, пострадавшие от мазута, удастся полностью восстановить только к маю следующего года.

«Никакой трагедии в том, что в этом году нельзя будет приехать в Анапу, чтобы комфортно купаться, туристическое сообщество не видит», — заявил Мкртчян.

По его мнению, потенциальный турпоток в 2,5 миллиона человек успешно разделится между Сочи, Туапсе, Геленджиком, Абхазией, Крымом и Каспийским морем. При этом вице-президент объединения отметил, что примерно 1,5 миллиона отдыхающих, которым не нужно море, все равно приедут в Анапу.

Глава Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов тем временем не исключил, что если туристический сезон в Анапе сорвется, то многие лагеря без поддержки государства ждет разорение.