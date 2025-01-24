Стало известно, когда восстановят загрязненные мазутом пляжи в Анапе

Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи Анапы полностью восстановят только к высокому курортному сезону 2026 года. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в четвертом квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле–мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим», — сказал он.

Ситуацию в Краснодарском крае подробно обсудили во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Козлов рассказал, что работа по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в Керченском проливе, ведется по четырем направлениям: утилизация, помощь животным, экологический ущерб и восстановление пляжей.

По предварительным оценкам Минприроды, специалистам предстоит восстановить 280 гектаров территории пляжей. Для этого потребуется около 840 тысяч кубометров нового песка. Грунт, который сейчас проходит очистку, возвращать на пляжи не планируют.

Ранее глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Виталий Савельев сообщил о начале разработки проектов по утилизации затонувших в районе Керченского пролива фрагментов танкеров.