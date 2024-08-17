Невозвратный тариф появится в отелях России

В отелях России планируют ввести невозвратный тариф наравне с возвратным. Такое предложение опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минэкономразвития призвало разрешить отечественным гостиницам предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, по которым при отмене бронирования клиентам не вернут оплату за номер.

«Невозвратное бронирование — вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы при отказе от бронирования или незаселении», — пояснили в документе

При этом, у клиентов будет право выбора между возвратным и невозвратным тарифами до заключения договора о бронировании жилья.

В России с 1 января 2025 года начнет действовать туристический налог, фактически заменяющий курортный сбор. Доктор экономических наук Игорь Костиков объяснил, что новый налог не скажется на прибыльности гостиничного бизнеса.