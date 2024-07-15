Экономист Костиков: туристический налог не скажется на прибыльности гостиничного бизнеса

Туристический налог, фактически заменяющий курортный сбор, начнет действовать с 1 января 2025 года. Он не скажется на прибыльности гостиничного бизнеса и не должен привести к повышению цен на услуги, сообщил доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с ОТР.

По словам эксперта, ежегодно ставка будет увеличиваться на 1% вплоть до 2029 года, тогда она достигнет своего максимально значения в 5%. Такой вид налогообложения будет более эффективным, чем не совсем понятный сегодня курортный сбор.

Костиков отметил, что налог будет поступать в бюджет по месту нахождения отелей. Взимать его будут не с человека, а с гостиницы за каждый занятый номер.