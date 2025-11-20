Непринятый в Стамбуле круизный лайнер с россиянами отправился в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande после 14 часов простоя в Мраморном море отправился в Сочи. Портовые власти так и не разрешили ему пришвартоваться в Стамбуле, сообщило РИА «Новости» .

Судно с российскими туристами стояло на якоре с 05:09 и отправилось дальше в 19:30, следует из данных сервиса Marinetraffic. Оно направилось в сторону Черного моря через Босфорский пролив.

До Стамбула Astoria Grande успело посетить порты Антальи, Аланьи и Измира, проблем не возникало. Круизный лайнер ходит под флагом Пала с 616 пассажирами и 435 членами экипажа. Руководство порта Сарайбурну отказало в остановке, не объяснив причин. Следующий рейс по аналогичному маршруту из Сочи запланирован 22 ноября.

Среди пассажиров Astoria Grande около 600 туристов из Подмосковья, Краснодарского края и Ленобласти. Они получили компенсацию.