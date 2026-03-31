Непогода в Дагестане почти не затронула отдыхающих

Гостиницы в Дагестане работают штатно на фоне непогоды, массовых отказов от туров не наблюдается. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

В «Интуристе» сообщили, что ситуация в Махачкале и Дербенте вызвана прежде всего проблемами с ливневой канализацией.

«На наши программы это не повлияло, все экскурсии проходят в штатном режиме, так как туристы на момент начала дождя находились в других местах», — добавила директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.

Из 30 туристов оператора «Дельфин», прилетающих в республику на неделе, никто не отказался от поездки.

Накануне глава республики Сергей Меликов ввел режим ЧС в нескольких районах, включая Махачкалу, из-за сильных ливней, шквалистого ветра и связанных с этим подтоплений.