«Не судьба»: россиянин, которого не пустили в Таиланд, рассказал о приключениях

Россиянин Викулов рассказал, как его не пустили в Таиланд из Лаоса

Россиянин Павел Викулов, которого не пустили в Таиланд из Лаоса, поделился впечатлениями с 360.ru. Он рассказал, что королевство ввело новую политику — пускать россиян и украинцев только через аэропорты.

По словам Павла, он перебрался из Камбоджи на Филиппины, затем — в Лаос, оттуда собирался в Таиланд, чтобы посетить некий концерт. У него при себе были деньги и все необходимые документы, в том числе бронь гостиницы и обратный билет.

Из Лаоса мужчина выехал без труда, однако со въездом в Таиланд возникли проблемы.

«Как только она увидела мой российский паспорт с гербом, не стала никакие брони спрашивать и сразу сказала: „Russian — no!“ Я прямо запомнил эту фразу. И показывает мне: все, давай дуй отсюда. У меня сразу круглые глаза, я не понимаю, что делать, как так… Я думаю: это шутка, что вообще такое?» — рассказал Викулов.

Он попробовал еще раз пройти границу через другую стойку, но ему не позволили этого сделать. После этого Павел вернулся в Лаос. Садиться на самолет Викулов не рискнул, решив, что после этого его точно депортируют. Позднее случайный знакомый из Японии, с которым россиянин ехал в автобусе, рассказал, что на границе высадили многих людей.

«Поэтому Таиланд не судьба, по крайней мере, сейчас», — подытожил путешественник.

Представитель МИД королевства сообщил ТАСС, что оно не дискриминирует граждан какой-либо отдельно взятой страны при въезде.

«Кроме того, у нас также нет политики, запрещающей въезд в Таиланд путешественникам, ранее посетившим Камбоджу», — подчеркнул дипломат.

Также Таиланд ранее анонсировал сохранение 60-дневного безвизового режима для россиян.