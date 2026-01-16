«Не просто так». Авиаэксперт раскритиковал идею о едином размере багажа для всех

Установка единого размера ручной клади для всех авиакомпаний не повысит удобства для пассажиров. Такое мнение высказал авиаэксперт, главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе с 360.ru.

«Подобные инициативы возникают периодически. На мой взгляд, таким образом решить проблему не получится. Потому что не просто так ведь речь идет о том, что используются разные модели самолетов», — сказал он.

По словам Гусарова, багаж размещают в специальных отсеках — багажных полках. Их размеры кардинально различаются в зависимости от модели самолета. На больших дальнемагистральных лайнерах они огромные, а на региональных — очень маленькие.

Если принять единый стандарт, который не будет учитывать эти различия, возникнет серьезная проблема: багаж попросту не влезет в полки, и пассажир не сможет лететь.

Он отметил, что, если бы проблему с багажом можно было бы решить единым размером для всех, то это давно бы уже ввели.

Ранее установить одинаковый размер ручной клади предложила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Она отметила, что для удобства пассажиров размер «не должен зависеть от каких-либо факторов, в том числе от модели самолета».