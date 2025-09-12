NEWS.ru: в ручную кладь разрешено брать твердые продукты и детское питание

Для комфортного перелета необходимо знать правила провоза продуктов и напитков в ручной клади. Издание NEWS.ru поделилось советами о том, какие продукты можно брать с собой на борт.

В ручную кладь разрешено брать твердые продукты и детское питание без ограничений. Жидкости и напитки должны быть в емкостях до 100 мл, общий объем — до 1 литра в прозрачном пакете. На борту часто предлагают еду, но для длительных рейсов лучше взять свое, особенно если у вас есть предпочтения, написало СМИ.

Примеры продуктов для разных категорий пассажиров:

- Беременным: имбирное печенье, крекеры, зеленое яблоко, бутерброд с цельнозерновым хлебом и отварным мясом. - Аллергикам и людям с непереносимостью лактозы: рисовые хлебцы, фрукты, безлактозные продукты. - Спортсменам: отварная куриная грудка, киноа, бананы, протеиновые батончики. - Детям: детское пюре, сухарики, сырные палочки, нарезанные овощи. - Веганам: хумус, нутовые маффины, веганские батончики, тофу. - Мусульманам и иудеям: продукты с маркировкой халяль или кошер.

Всегда упаковывайте еду герметично и заранее уточняйте правила авиакомпании.