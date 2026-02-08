Названы самые популярные у американцев российские города для путешествий

Туристы из США особенно любят Москву и Петербург, города Золотого кольца, Сочи, Байкал, Карелию, Кавказ, Алтай и Камчатку. Об этом рассказал РИА «Новости» генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

«Многие туристы остаются в полном восторге от нашей страны и людей», — отметил Марков.

Он подчеркнул, что народная дипломатия, вместе с красотой и гостеприимством, эффективно формируют положительный образ России в сердцах обычных американцев.

В последнее время продажи организованных туров за границу среди россиян выросли благодаря укреплению рубля. Больше всего выиграли популярные направления: Турция, ОАЭ и Таиланд.

Популярны и путешествия в Японию, хотя они и дороже, чем отдых в той же Турции. Билеты на самолет стоят от 50 до 60 тысяч рублей. Тем не менее, интерес к Стране восходящего солнца растет. Япония привлекает самобытностью и уникальными экскурсионными программами.