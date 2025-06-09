Названы самые дешевые места для отдыха этим летом

Ряд российских городов назвали самыми бюджетными для летнего отпуска. Среди них — Чебоксары, Киров, Ярославль и некоторые другие направления. Об этом в разговоре с RT рассказали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По оценкам экспертов, которые провели анализ стоимости билетов и проживания в отелях, самым доступным направлением среди российских городов стала столица Чувашии Чебоксары. Авиабилет обойдется примерно в четыре с половиной тысячи рублей, а номер в гостинице около трех тысяч рублей. В этом городе туристы смогут посетить набережную, монумент «Мать-Покровительница», рассмотреть панораму на Волгу.

Второе место в рейтинге самых дешевых городов для поездок занял Киров. Билет на самолет до этого города стоит в среднем 4,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — 2,8 рублей. Этот город порадует отдыхающих неспешным ритмом жизни, атмосферными улицами и Вятским художественным музеем имени В.М. и А. М. Васнецовых.

Кроме того, аналитики порекомендовали россиянам присмотреться к Ярославлю, Санкт-Петербургу, Архангельску, Пскову, Самаре, Тамбову, Казани и Мурманску. Среди зарубежных направлений более доступными являются белорусские города Минск, Могилев и Гомель, Гюмри в Армении, а также к города Бухара и Ташкент в Узбекистане.

Ранее лектор Общества «Знание», доктор экономических наук Ирина Маслова рассказала, когда россиянам выгоднее всего брать отпуск летом 2025 года.