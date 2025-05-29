Экономист Маслова назвала июль и август самыми затратными месяцами для путешествий

Чтобы отпуск был не только приятным, но и экономным, важно правильно выбрать время поездки. «ФедералПресс» выяснил у лектора Общества «Знание», доктора экономических наук Ирины Масловой, когда россиянам лучше всего брать отпуск.

По словам Масловой, самыми затратными месяцами для путешествий остаются июль и август. В этот период значительно вырастают цены на билеты и проживание, а также возникает высокий спрос на курортные направления. Чтобы избежать лишних расходов, стоит рассмотреть альтернативные периоды года.

Так, для поездок в горы или на юг России удачным выбором могут стать март и апрель. В это время на горнолыжных курортах еще лежит снег, но спрос уже не такой высокий. Май также подходит для путешествий: в средней полосе России устанавливается теплая погода, а южные направления предлагают мягкий климат и доступные цены. Особенно выгодными будут поездки до 1 мая или после 10-го числа.

Сентябрь, по мнению эксперта, оптимален для отдыха на море — жара уходит, а вода остается теплой. Курорты на юге страны, Байкал и Уральские горы привлекают меньшим числом туристов и снижением стоимости услуг.

Для культурного туризма подойдут октябрь и ноябрь. Можно отправиться в Санкт-Петербург, Казань, Великий Новгород. Маслова отмечает, что вне сезона города становятся спокойнее, а посещение музеев, театров и экскурсий проходит без очередей и по более доступным ценам.