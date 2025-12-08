Турэксперт Гажиенко назвал Минск и Ереван лучшими направлениями для отдыха зимой без визы и с коротким перелетом

Планируя зимний отпуск за границей, многие стремятся избежать необходимости оформления визы и длительных перелетов. Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко поделился с Life.ru лучшими направлениями для зарубежного отдыха зимой, соответствующими этим критериям.

Самым бюджетным вариантом является Минск. Дорога занимает около часа, а зимой город особенно красив и спокоен. Из столицы Белоруссии можно отправиться в замки в Мире, Несвиже, Гомеле и Коссово, которые в холодное время года выглядят особенно атмосферно. Для любителей зимних видов спорта подойдут горнолыжные курорты возле Минска. А в новогодние праздники стоит посетить Беловежскую пущу, где находится резиденция местного Деда Мороза, написал «ФедералПресс».

Еще одно направление, куда можно быстро и дешево долететь, — Армения. Здесь можно погулять по улицам Еревана, зайти в кафе и рестораны, попробовать армянское вино. За пределами столицы стоит посетить арку Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и Симфонию камней.

Грузия также является привлекательным направлением. Тбилиси хорош для короткого городского уикенда: в исторических районах много уютных кафе. Из России появились бюджетные рейсы в Кутаиси и Батуми, которые тоже подходят для того, чтобы сменить обстановку. Любители зимних видов спорта могут посетить горнолыжные курорты Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Тетнулди.

Турция остается одним из самых доступных вариантов: большое число рейсов, гибкие цены и широкая сеть курортов. Полет до некоторых турецких городов может чуть превышать три часа. В межсезонье пляжи пустеют, но отели часто работают по выгодным тарифам, подчеркнул Гажиенко.