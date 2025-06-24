Ученый Касумян призвал при встрече с акулой избегать резких движений

Заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян в интервью ИА НСН рассказал о мерах безопасности при встрече с акулой в воде. Он посоветовал постараться спокойно отплыть подальше от хищника, избегая резких движений, а в случае необходимости — попытаться отбиться.

Касумян также прокомментировал инцидент в Турции, где туристы увидели акулу у берегов Аланьи. Он отметил, что морские хищники могут свободно передвигаться по всему средиземноморскому бассейну, включая турецкие берега. Однако вероятность встретить тигровых или белых акул в Средиземном море сравнительно низка. Значительно распространены другие виды акул, хотя их численность снижается из-за интенсивного рыболовства.

Ученый подчеркнул, что уменьшение кормовой базы вынуждает акул подплывать ближе к берегу в поисках пищи. Увеличение числа туристов также повышает вероятность наблюдения хищников у берега. Число случаев нападения акул на людей не уменьшается, так как люди все чаще вторгаются в среду обитания диких животных.