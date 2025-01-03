Научно-популярный туризм в России подведут под ГОСТ

Правительство России утвердило нормативы ГОСТ по научно-популярному туризму. Документ вступит в силу 1 апреля 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко.

В ведомстве пояснили, что в рамках программы по научно-популярному туризму россиянам откроют объекты исследовательской инфраструктуры. Спрос на посещение подобных учреждений достаточно высокий. Только по итогам прошлого года общее количество туристов составило более двух миллионов человек, включая школьников и студентов.

Утвержденный правительством ГОСТ повысит качество услуг в сфере научно-популярного туризма. В документе прописали набор терминов и определений, количество и объем услуг, а также требование к организаторам поездок.

По итогам 2024 года Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных направлений внутреннего туризма. На втором месте расположились Минеральные Воды, а замкнули тройку курорты Крыма. Самым популярным видом отдыха среди россиян остался пляжный отдых.