Краснодарский край стал лидером внутреннего туризма в 2024 году

Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением внутреннего туризма в 2024 году. На Кубань пришлось 59% от общего числа бронирований. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные национального туроператора «Алеан».
Вторую позицию рейтинга заняли Кавказские Минеральные Воды с 16% бронирований, тройку лидеров замкнул Крым с показателем в 5% бронирований. Самым популярным видом туризма остается пляжный отдых. Пик бронирований приходится на лето и бархатный сезон.
В целом спрос на путешествия внутри страны вырос на 11% по сравнению с прошлым годом.
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