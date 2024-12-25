Краснодарский край стал лидером внутреннего туризма в 2024 году

Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением внутреннего туризма в 2024 году. На Кубань пришлось 59% от общего числа бронирований. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные национального туроператора «Алеан».

Вторую позицию рейтинга заняли Кавказские Минеральные Воды с 16% бронирований, тройку лидеров замкнул Крым с показателем в 5% бронирований. Самым популярным видом туризма остается пляжный отдых. Пик бронирований приходится на лето и бархатный сезон.

В целом спрос на путешествия внутри страны вырос на 11% по сравнению с прошлым годом.