На очереди — Франция. Россиянам объяснили, почему Италия запретила посещать 7 стран ЕС

Франция может ввести запрет для россиян на посещение ряда стран ЕС вслед за решением Италии. Об этом 360.ru сообщил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, итальянские власти пошли на такой шаг из-за обмана, на который иногда идут путешественники из России, желающие на самом деле попасть вовсе не в Италию.

«Италия дает визы, отказов почти нет, если документы составлены правильно. Но мы заметили, что приезжающие в Италию россияне там даже не ночуют», — сказал эксперт.

Распространена практика, когда туристы садятся на поезда и едут через Австрию в Чехию, которая в последнее время практически не выдает визы россиянам, или в Польшу.

«Получается, что путешественники обманывают и ту страну, которая дала визу, и ту, которая не дала. Вероятно, Чехия, Польша и другие страны обратились в Евросоюз, желая противодействовать такой практике, и поэтому Италия ввела специальную пометку», — пояснил собеседник 360.ru.

Мкртчян не исключил, что следующей аналогичные меры может принять Франция, которая на сегодняшний день также выдает шенгенские визы россиянам.

О том, что Италия начала выдавать российским туристам шенгенские визы с определенными территориальными ограничениями, сообщил Telegram-канал Shot. Отметка запрещает въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Исландию, Латвию, Литву и Францию, в том числе речь идет о транзитном проезде.

