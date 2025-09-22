Россиянам посоветовали начинать оформление шенгена минимум за 6 месяцев до поездки

Процесс получения шенгенской визы россиянами осложняется действиями Евросоюза. Об этом рассказал в эфире радиостанции Sputnik эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его словам, туристы сталкиваются с проблемами не только при оформлении виз, но и с логистическими сложностями, такими как длинные маршруты перелетов и высокая стоимость билетов.

Абасов рекомендовал туристам забыть о понятии «простота получения шенгена», так как в нынешних реалиях каждая страна устанавливает собственные препятствия. Туристам советуют начать оформление визы минимум за шесть месяцев до планируемой поездки, чтобы избежать рисков отказа.

Более того, даже традиционно лояльно относящиеся к российским туристам страны вводят повышенные требования. Например, Франция, известная своей терпимостью к русским гостям, испытывает затруднения с записью на подачу документов. Испанские консульства также создают аналогичные трудности, а греческие учреждения требуют приобретения авиабилетов заранее. Любимая российскими туристами Венгрия ввела обязательное бронирование отелей и покупку билетов для желающих посетить страну.

В итоге, посещение стран Шенгенской зоны становится трудоемким и дорогостоящим занятием, вынуждая россиян искать альтернативные направления для путешествий.