На Кубани опровергли фейк об отсутствии наказания за купания на закрытых пляжах

Информация, что за купание в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе не будут наказывать, — это фейк. Об этом предупредили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там напомнили, что для купания закрыты 150 пляжей. Там запрещено не только плавать, но и загорать, и пользоваться водными аттракционами. Штраф в штабе назвали крайней мерой, объяснив, что предпочитают вести с туристами разъяснительную работу — через таблички, медиаэкраны и уведомления, которые выдают в гостиницах под подпись.

«Все запреты и ограничения были приняты для безопасности жителей и туристов. А информирование направлено на то, чтобы люди понимали ситуацию и осознанно относились к собственному здоровью и к здоровью своих детей», — подчеркнули на Кубани.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на сервис управления бронированиями Travelline сообщил, что спрос на курорты Краснодарского края упал по сравнению с прошлым годом.