«Мы тайцы, а не китайцы». В Таиланде уволили смотрителя парка после конфликта с туристом из РФ

Тайского смотрителя уволили после расистского скандала с туристами из России

Скандал с российскими туристами закончился для смотрителя тайского национального парка Сирануда Скотта увольнением. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Советник тайского департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Скотт опубликовал видео в соцсетях, на котором он пристал к россиянам с претензиями из-за их приветствия на китайском языке. Словесная перепалка между ними произошла на пляже на юге Таиланда.

Скотт обвинил россиян в расизме и велел им убираться с острова. Ему не понравилось, что туристы сказали ему «ни хао» вместо hello или hi. Он посчитал это за проявление неуважения лично к нему. При этом Скотт проигнорировал слова россиянина о том, что он не расист.

«Мы не китайцы, мы тайцы. Попробуйте сказать это еще раз, и я добьюсь вашей депортации», — пригрозил он путешественнику.

Видео с записью конфликта набрало более 10 миллионов просмотров в соцсетях, причем не все пользователи поддержали смотрителя парка.

Что касается гендиректора департамента Атапола Чароеншунса, то он негативно воспринял конфликт сотрудника парка с туристом.

В итоге Скотта отстранили от должности по причине его «ненадлежащего поведения», которое он не менял, несмотря на многочисленные предупреждения администрации парка.

Ранее в тайской больнице скончался российский полицейский, впавший в кому после прилета на отдых в Паттайю.