Мурманская и Иркутская области стали очень популярны у иностранных туристов

Мурманская и Иркутская области в январе вошли в топ-5 по популярности среди иностранных туристов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье; при этом первое место опередило второе почти в четыре раза. В общей сложности в Россию в этом году в янврае приехали на 106 тысяч туристов больше, чем годом ранее.

У самих россиян рейтинг самых популярных регионов отличается: на втором месте в нем Краснодарский край, а на пятом — Татарстан.

Ранее в России резко выросла стоимость туров за северным сиянием. Сами туристические агентства связывают это с большим спросом со стороны китайских путешественников.