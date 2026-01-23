Активность китайских туристов спровоцировала рост цен на поездки к северному сиянию

Вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян сообщил в беседе с радио Sputnik , что китайские туристы, готовые платить больше, чем российские, стали одной из причин резкого роста цен на туры за северным сиянием.

Эксперт пояснил, что туроператоры вынуждены отправлять путешественников не только в Мурманскую область, но и в Архангельскую, где также можно увидеть северное сияние, хоть и не такое впечатляющее, как в Заполярье. Проблема заключается в нехватке жилья в популярных местах.

«Поселок Териберка — это одно из таких немногочисленных мест, куда вы на собственной машине можете подъехать прямо непосредственно к берегу Северного Ледовитого океана без разрешения пограничника. Там очень мало отелей с большим номерным фондом, то есть хотя бы 100 номеров и выше», — рассказал Алексан Мкртчян.

По его словам, из-за массового наплыва китайских туристов спрос на туры значительно превышает предложение. При этом проблема с номерным фондом вряд ли решится в ближайшее время, так как строительство новых отелей — длительный процесс, требующий проведения экспертиз и получения разрешений.