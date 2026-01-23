Активность китайских туристов спровоцировала рост цен на поездки к северному сиянию
Вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян сообщил в беседе с радио Sputnik, что китайские туристы, готовые платить больше, чем российские, стали одной из причин резкого роста цен на туры за северным сиянием.
Эксперт пояснил, что туроператоры вынуждены отправлять путешественников не только в Мурманскую область, но и в Архангельскую, где также можно увидеть северное сияние, хоть и не такое впечатляющее, как в Заполярье. Проблема заключается в нехватке жилья в популярных местах.
«Поселок Териберка — это одно из таких немногочисленных мест, куда вы на собственной машине можете подъехать прямо непосредственно к берегу Северного Ледовитого океана без разрешения пограничника. Там очень мало отелей с большим номерным фондом, то есть хотя бы 100 номеров и выше», — рассказал Алексан Мкртчян.
По его словам, из-за массового наплыва китайских туристов спрос на туры значительно превышает предложение. При этом проблема с номерным фондом вряд ли решится в ближайшее время, так как строительство новых отелей — длительный процесс, требующий проведения экспертиз и получения разрешений.