Московский серф-клуб оставил десятки клиентов без оплаченных туров в теплые страны

Конфликт сотрудников в серф-клубе Surfway оставил клиентов без денег и поездок

Готовивший массовые заезды для любителей серфинга в теплые страны на новогодние каникулы московский клуб Surfway объявил об отмене целого ряда туров. В пресс-службе организации пояснили, что не смогли обеспечить тренерский состав, который пообещали клиентам.

Уже оплатившим поездки туристам пообещали сообщить, когда компания вернет деньги.

В клубе признались, что часть клиентов уже находится в местах отдыха и компания сделает все возможное, чтобы они хорошо провели время и потренировались.

«Мы не считаем правильным выносить внутренние противоречия в публичное поле. Участники туров не должны становиться стороной внутренних процессов и конфликтов», — заявили в пресс-службе.

Бывшая сотрудница клуба в комментарии «Известиям» заявила, что Surfway оставил находящихся за границей сотрудников без переводов и они не смогли оплачивать жилье и услуги.

Одна из пострадавших рассказала, что перед вылетом на Филиппины руководство клуба попросило клиентов взять с собой дополнительно 800 евро для оплаты услуг на месте.

Уже после прилета в страну туристы узнали, что их там никто не ждет. Поэтому им пришлось дополнительно тратить деньги на съем жилья и оплату тренировок.

По данным Telegram-канала Baza, о срыве новогодних поездок заявил 21 человек, оплатившие туры на общую сумму 5,9 миллиона рублей. Обманутые клиенты заявили, что обратятся в полицию.

В конце сентября жители Нижнего Новгорода сообщили, что местный турагент продал поддельные путевки на несколько миллионов рублей. Как рассказала 360.ru одна из пострадавших, она стабильно работала более пяти лет, но в сентябре этого года объявила о массовой отмене туров.

Собеседница подчеркнула, что оплатила 420 900 рублей еще в январе, чтобы поехать на отдых осенью. Но турагент сначала сообщила, что поездка не состоится, а после вопроса о возврате денег прекратила выходить на связь.