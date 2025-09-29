Тур в никуда. Турагент в Нижнем Новгороде обманула десятки семей на миллионы рублей

В Нижнем Новгороде разыгрался крупный скандал с местным турагентом, которая кинула более 10 семей на миллионы рублей. Женщина продавала путевки уже пять лет, но в сентябре попыталась обмануть клиентов — резко перестала отвечать на звонки. Позже выяснилось, что агент торговала поддельными турами. Подробнее о ситуации — в материале 360.ru.

По словам одной из пострадавших Ирины, раньше с путевками турагента не было проблем. Она приобретала туры каждый год с 2022 по 2024-й.

«В этом году 100% оплатили в январе. Лететь должны были 20 сентября, 19 числа получили СМС, что не летим. До этого в течение двух недель не могли получить информацию по ваучерам и билетам от нее», — заявила она в беседе с 360.ru.

Женщина обратила внимание, что за путевку заплатила 420900 рублей. Теперь неизвестно, кто будет возвращать эти деньги. Вайс пропала и не отвечает. Семья обратилась в полицию, заявление приняли.

Также 360.ru связался с туроператором Ольгой.

«У меня были туристы, которые сталкивались с ней, рассказывали мошеннические истории, которые они проворачивали с ее мужем», — заявила она.

По словам женщины, у супругов определенная схема. Сначала они нормально работают, чтобы втереться в доверие к клиентам, а потом начинают проводить махинации.

В 2010 году у попавшего под подозрение турагента уже была фирма. Уже тогда клиенты жаловались, в итоге организацию развалили из-за мошенничества.