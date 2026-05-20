Россияне активно готовятся к летнему отдыху. В связи с чем активизировались мошенники, придумавшие новую схему обмана. В сети аферистов все чаще попадают люди, желающие купить билеты на поезд или самолет. Как не испортить себе отпуск, рассказала 360.ru правозащитница, эксперт по мошенникам Екатерина Дуб.

Основной их метод — разослать людям письма со ссылками на поддельные сайты, через которые можно похитить деньги. Для этого злоумышленники могут угрожать аннулировать бронь или, наоборот, предлагать скидку.

«Почему люди думают, что это официальные письма? Потому что мошенники маскируют адреса. Например, пишут букву „си“, похожую на русскую „С“, вместо „эс“, похожей на доллар. Человек не всегда может отличить и клюет на эти сообщения», — рассказала Дуб.

Она призвала людей быть особенно внимательными в интернете, поскольку аферисты всегда рассчитывают застать жертву врасплох и не дать ей включить критическое мышление. По ее словам, сейчас, в эпоху массового развития искусственного интеллекта, кибермошенничество будет развиваться ураганными темпами.

«Спасибо большое, Роскомнадзор блокирует эти сайты. Но нужно время, чтобы их вычислить, подать заявку, заблокировать. И этим промежутком активно пользуются мошенники, штампуя уже другие сайты. Если этот заблокировали — уже есть другой», — добавила правозащитница.

Еще один наиболее популярный сезонный развод, по ее словам, нацелен на выпускников школ и связан с ответами на ЕГЭ.

