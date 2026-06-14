Минвостокразвития поделилось планами по привлечению туристов в Арктику

В 2025 году в российской Арктике побывали 1,5 миллиона туристов, на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил врио директора департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Марат Габбасов, его цитирует пресс-служба ведомства в «Максе» .

Габбасов рассказал, что в АЗРФ реализуются 150 туристических инвестпроектов с господдержкой на общую сумму 59 миллиардов рублей. Идет строительство отелей и курортов. Горнолыжный комплекс «Рай-Из» на Ямале включен в перечень приоритетов по нацпроекту «Туризм».

В новой Стратегии развития Арктической зоны до 2050 года также предусмотрены меры, повышающие привлекательность отдыха за Полярным кругом, в том числе модернизация аэропортов, закупка самолетов, приспособленных к климату Русского Севера, строительство судов для круизов по морям и рекам.

Ранее на форуме обсудили развитие круглогодичного внутреннего туризма.