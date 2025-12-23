Между Москвой и Джиддой открылось прямое авиасообщение

Саудовская авиакомпания Flynas открывает прямые рейсы из Москвы в Джидду. Об этом сообщил ТАСС .

Первый рейс из аэропорта Внуково в королевство вылетит в 11:30 по московскому времени.

Flynas — бюджетная авиакомпания, выполняющая полеты из аэропортов Эр-Рияда, Джидды и Даммама. Среди городов, в которые можно попасть ее рейсами, есть Касабланка, Брюссель, Марсель, Берлин, Ташкент, Нью-Дели, Аддис-Абеба и многие другие.

С 1 декабря в России и Саудовской Аравии действует взаимный безвизовый режим. По мнению АТОР, королевство может привлечь российских туристов не только богатой культурой и традициями, но и огромным морским побережьем.