АТОР: Саудовская Аравия после отмены виз может привлечь россиян культурой, архитектурой и традициями

Саудовская Аравия станет более привлекательной для российских туристов после отмены визового режима. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт отметила, что эта страна может предложить не только пляжный отдых благодаря своему побережью, но и знакомство с уникальной культурой и традициями.

«Это может быть и морской отдых тоже, потому что Саудовская Аравия располагает большим побережьем. Но, безусловно, это интересно еще как страна совершенно другой культуры и другой цивилизации», — подчеркнула специалист.