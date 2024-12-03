Автобус и 16 машин столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве
Источник 360.ru: автобус и как минимум 16 авто попали в ДТП на севере Москвы
Утром во вторник, 3 декабря, на севере Москвы произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса и 16 легковых автомобилей. О происшествии сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, транспортные средства столкнулись в районе дома 37 по Ленинградскому проспекту в Хорошевском районе столицы.
Участниками ДТП стали автобус и 16 автомобилей, отметил собеседник 360.ru. Информации о пострадавших не поступало. На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется.
UPD: По данным 360.ru, в аварию попали легковые машины марок Dodge, Mazda, BMW, Land Rover, Mercedes, Skoda, «Газель», две Hyundai и три Kia.
Факт массового ДТП подтвердили в столичном дептрансе, предупредив, что движение в сторону центра по дублеру временно затруднено.
Днем ранее авария с четырьмя машинами произошла недалеко до выезда из Лефортовского тоннеля в центре Москвы.